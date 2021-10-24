Вашингтон, , 11:48 — REGNUM В современных условиях Россия будет вести войну с помощью ловких приемов, высокого мастерства и современных технологий. Такое мнение 24 октября высказал журналист Майкл Пек в статье для издания National Interest со ссылкой на новое исследование американского аналитического центра «Рэнд» (RAND Corporation).

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На протяжении столетий Россия воевала и побеждала за счет численного превосходства. Кто бы ни был ее враг — Наполеон, Гитлер или НАТО — метод ведения войны у России был один: раздавить их всесокрушающей силой своих войск, танков, артиллерии и ядерного оружия», — утверждает в своем материале автор (цитата по ИноСМИ).

Также утверждается, что в современных условиях Россия собирается вести войну, «пользуясь ловкими приемами, высоким мастерством и современными технологиями», что, по мнению Пека, якобы гораздо ближе к западным методам ведения войн, которые ранее использовали немцы, а сегодня — США.

«Явно испытывая на себе влияние советского наследия, вооруженные РФ претерпели существенные изменения и сегодня соответствуют новым реалиям, с которыми сталкивается российское военное командование. Эта страна уже не обладает большими преимуществами в живой силе над своим вероятным противником. У нее также отсутствуют пространственно-временные преимущества, которые сводятся на нет той оперативностью, с которой осуществляются современные удары с воздуха, дальностью их нанесения и поражающей мощью», — приводится в статье исследование аналитического центра «Рэнд».

Кроме того, отмечается, что «в условиях, когда традиционные преимущества у России отсутствуют или не приносят особой пользы», российское военное командование приспосабливается к новой ситуации и эффективной обороны страны, а также проведения ограниченных наступательных операции вдоль своей периферии в случае необходимости.

При этом добавляется, что ВС РФ защищают свою страну, в первую очередь — важные населенные пункты и промышленные центры, а также, что отсутствуют признаки того, что Россия стремится к крупномасштабному конфликту с равными ей по силам государствами.

Далее авторы исследования называют десять главных характеристик, которые якобы относятся к современным методам ведения войны Россией.

В числе таковых называются: использование ВС РФ эшелонированной комплексной системы противовоздушной обороны и ограниченного числа «очагов сопротивления и буферных государств», позволяющих получить запас пространства и времени для реагирования на возможные удары или вторжение; защита Россией своей территории за счет применения оборонительных и наступательных систем вооружений большой дальности без решительных боевых действий с равным или почти равным по силам противником; угроза применения или применение Москвой ядерного оружия в ответ на нападение с использованием обычных сил и средств, которое может ослабить государственную власть или создать опасность для сил ядерного сдерживания ВС РФ; наличие у России якобы ограниченного количества неядерных высокоточных ударных средств большой дальности, которые она может использовать против ключевых оперативных и стратегических целей, особенно против тех, чье местоположение неизменно и заранее известно и др.

В то же время, в исследовании аналитического центра «Рэнд» задается вопрос о том, сможет ли российская армия реализовать эти новые подходы к ведению войны, так как из-за того, что часть российских призывников служит только 12 месяцев, им будет гораздо труднее выполнять боевые задачи.

«Вопрос о том, в какой мере российские вооруженные силы в целом смогут нарастить свой потенциал и боевые возможности, которые мы наблюдали в последних конфликтах, остается открытым», — отмечается в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из материала телеканала CNN стало известно, что в результате истерии западных стран в отношении России и их нежелании по-настоящему понять президента РФ Владимира Путина на мировой арене появилась «самая опасная версия» российского лидера.