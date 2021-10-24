Вашингтон, 24 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Расследование властей США показало, что американская компания Google использует монопольное положение на рынке интернет-рекламы для получения неоправданно высокой комиссии от рекламных сделок на специализированной бирже. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Shawn Collins Google

По данным издания, соответствующее антимонопольное расследование в отношении Google ведёт группа генеральных прокуроров США во главе с генеральным прокурором штата Техас. В ходе расследования было установлено, что Google взимает комиссию от 22% до 42% при покупке интернет-рекламы через специализированную биржу компании.

Отмечается, что альтернативные биржи интернет-рекламы взимают вдвое меньшую комиссию. При этом американским компаниям всё равно приходится пользоваться площадкой Google из-за монопольного положения этой рекламы в сфере онлайн-рекламы.

«Только монополист может взимать комиссию, которая вдвое превышает ставки его конкурентов, увеличивая при этом свою долю на рынке», — отметил генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон.

Представители Google заявили о неточности данных, представленных генеральными прокурорами. В компании заверили, что её комиссия в сфере рекламных технологий ниже, чем в среднем по отрасли.