Москва, 24 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Эксперты по кибернетической безопасности выявили новый способ мошенничества, в результате которого злоумышленники могут получить займы у микрофинансовых организаций на банковские карты. Об этом сообщает РБК ссылкой на советника гендиректора Qrator Labs Артема Гавриченкова.

Мвд.рф Мошенничество

Суть схемы в том, что мошенники сперва заполучают телефонный номер потенциальной жертвы, а затем начинают использовать так называемые СМС-бомберы.

Телефонный номер жертвы регистрируется на десятках сайтов, включая микрофинансовые организации (МФО). После этого человеку начинает приходить множество СМС-сообщений с кодами, требующимися мошенникам.

Регистрация на сайтах не проходит, но на телефон жертвы за 10−15 минут приходит около 200 СМС с кодами о регистрации. В это же время телефон пользователя пробуют подтвердить на порталах микрофинансовых предприятий.

Через какое-то время с жертвой начинают контактировать мошенники через мессенджеры. Если жертва растерялась, то мошенники могут попросить выслать им скриншот экрана смартфона, обещая «помочь» в сложившейся ситуации. Если человек находится в стрессовой ситуации, то он может забыть о безопасности и направить скриншот собеседнику, в котором и будет код, нужный для преступных действий.

Далее всё развивается уже по стандартной схеме — жертву без её ведома регистрируют в МФО, получают микрозайм и выводят его через подставные счета.