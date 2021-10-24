Боровск, Калужская область, 24 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. День Памяти, посвящённый 80-летию подвига воинов Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского НКВД СССР (ныне — Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации) при обороне подступов к Москве в октябре 1941 года, состоялся 23 октября в Боровском районе Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Марина Каширская ИА REGNUM Братская могила

Чествование героев-дзержинцев началось с митинга в сквере Воинской доблести в центре Боровске и в музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» и продолжилось в деревне Ищеино Боровского района у Братской могилы. Здесь центральным событием дня стало перезахоронение в Братскую могилу воинов-дзержинцев, погибших в 1941 году, неизвестного солдата, останки которого были найдены поисковым отрядом в 2021 году на рубеже, где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточённые бои. В памятном мероприятии приняли участие военнослужащие полка, рота почётного караула дивизии имени Дзержинского и бойцы сил специального назначения Росгвардии.

К памятной дате было приурочено издание войсками национальной гвардии Российской Федерации книги «Неувядаемый свет Победы», повествующей об участии войск НКВД в решающих сражениях Великой Отечественной войны и о преемственности Росгвардией славных боевых традиций. Экземпляр книги, включающий свидетельства очевидцев героического события обороны подмосковных рубежей, был торжественно передан музейно-краеведческому комплексу «Стольный город Боровск».