Кызыл, 24 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Туве приостановят деятельность большинство предприятий. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кызыла.

Мэрия Кызыла Общественный транспорт в Кызыле

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В частности, приостановят деятельность торгово-развлекательные центры, торговые комплексы, в том числе расположенные в них федеральные сети, магазины, за исключением продуктовых и аптек, заведения общепита, ночные клубы, бары, кинотеатры.

На неделю также закроются объекты культуры и спорта, парикмахерские, СПА-салоны, сауны, библиотеки. Гостиницы будут принимать только людей, находящихся в служебных командировках. Более того, будет прекращена работа общественного транспорта Кызыла.

Как сообщало ИА REGNUM, решением властей Тувы школьные каникулы в регионе продлятся с 25 октября по 7 ноября. В этот период детям до 14 лет будет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей.