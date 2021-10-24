Ясногорск, Забайкальский край, 24 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Забайкалья наградили 8-летнего жителя Оловяннинского района: за помощь в поимке педофила Матвей Беломестнов получил благодарственное письмо и велосипед. Подробности сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба МВД РФ региона.

МВД РФ Житель Ясногорска, который помог задержать педофила

Матвей гулял во дворе многоквартирного дома с другими ребятами и заметил, как нетрезвый мужчина повел за собой его знакомого. Школьник незамедлительно побежал к маме ребенка и сообщил об этом. Женщина позвонила в полицию. Задержать преступника помогло описание примет, которые запомнил ребёнок.

Хорошо зная административный участок, сотрудники предположили, что мужчиной, который увел ребенка, может быть ранее судимый житель многоэтажки, поспешили к нему домой. Не обнаружив его по месту жительства, полицейские решили проверить чердак, где и обнаружили мужчину и 10-летнего мальчика.

На допросе ранее судимый 25-летний житель Ясногорска признался, что намеревался совершить в отношении ребенка насильственные действия. Опоздай сотрудники на несколько минут, преступление было бы доведено до конца.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2021 года по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки задержан житель Нерчинска.

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