Колумбус, США, 24 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

Игра состоялась на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 1:5.

В составе «Каролины» шайбы забросили шведский форвард Йеспер Фаст (8-я минута), оформивший в матче дубль Винсент Трочек (14-я, в большинстве и 57-я), Джордан Стаал (36-я, в большинстве) и финский нападающий Себастьян Ахо (48-я, в большинстве).

Автором единственной забитой шайбы «Коламбуса» стал Бун Дженнер (28-я, в большинстве).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет в игре две результативные передачи. Российские форвард и защитник «Коламбуса» Егор Чинахов и Владислав Гавриков не отличились во встрече результативными действиями

Отметим, в следующем матче «Каролина» 26 октября примет у себя клуб «Торонто Мэйпл Лифс», а «Коламбус» в этот же день также на своем льду встретится с командой «Даллас Старз».