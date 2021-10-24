Москва, 24 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Российские специалисты начали разработку автоматической информационной системы для выявления фактов курения в неположенных местах. Об этом 24 октября сообщили RT представители Национальной технологической инициативы (Платформа НТИ).

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Новая система будет представлять собой модули видеонаблюдения и центр обработки данных. Специальное программное обеспечение позволит в режиме реального времени автоматически распознавать факты курения в общественных местах и отправлять информацию ответственным за безопасность службам.

Предполагается, что модули этой системы можно будет устанавливать в парках, на вокзалах и в других общественных местах. Также система может быть востребована на предприятиях для контроля промышленной безопасности.

Разработкой системы занимается компания «Малленом Системс» (Нейронет НТИ). К создании прототипа также будут привлечены студенты российских вузах, участвующие в программах Университета НТИ «20.35». Студенты займутся разработкой алгоритма обнаружения курения.