Омутинский район, Тюменская область, 24 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Житель Омутинского района Тюменской области задержан за убийство мужчины и женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Тела мужчины 1960 года рождения и 73-летней женщины были найдены утром 22 октября в частном доме села Омутинское. Под подозрение попал ранее судимый знакомый погибших. Его оперативно задержали полицейские.

По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело. Идёт следствие.