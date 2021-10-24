Ташкент, , 10:54 — REGNUM Явка избирателей на выборах президента Узбекистана по состоянию на 11:00 по местному времени (09:00 мск) превысила 33% и поэтому они признаны состоявшимися. Об этом 24 октября сообщил журналистам заместитель председателя республики ЦИК Бахром Кучкаров.

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«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 669 552 избирателей, или 33,6% от общего списка», — сказал он.

При этом, согласно законодательству Узбекистана, для того чтобы выборы в стране были признаны состоявшимися, на них должно прийти не менее 33% зарегистрированных избирателей.

Отметим, выборы президента Узбекистана проходят в воскресенье, 24 октября, и избирательные участки будут открыты до 20:00 (18:00 мск).