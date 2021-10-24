Абакан, 24 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Хакасии с 2019 года реализуется план по повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это в том числе подразумевает возвращение муниципалитетам бесхозных участков.

Salexey Республика Хакасия

«В 2020 году в судебном порядке было признано право муниципальной собственности на 630 участков неиспользуемых земель общей площадью 14,6 тыс. га, передано в собственность 73 участка, в аренду — 56 участков», — отметили в правительстве.

В этом году планируется обратить в собственность районов 275 участков площадью 17,1 тыс. га. От этих мер, как отмечается, зависит развитие сельского хозяйства в республике и улучшение инвестклимата.