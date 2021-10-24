Вашингтон, 24 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В результате истерии западных стран в отношении России и их нежелании по-настоящему понять президента РФ Владимира Путина на мировой арене появилась «самая опасная версия» российского лидера. Об этом 24 октября говорится в материале американского телеканала CNN.

Kremlin.ru Владимир Путин

Уточняется, что Путин снова продемонстрировал уверенность в своих силах в ходе энергетического кризиса в Европе, когда цены на газ установили рекордные значения.

Также указывается, что указанный кризис показал чрезвычайно мощное оружие, дающее российской стороне серьезное преимущество в ее отношениях с Евросоюзом.

«Кремль, по всей видимости, больше не ищет одобрения Запада, который допустил рост агрессивности Москвы, не сумев повлиять на нее», — заявил старший продюсер CNN Люк Макги.

Кроме того, отмечается, что старший аналитик некоммерческой организации «Международная кризисная группа» в России Олег Игнатов уточнил, что странам Запада нужно провести пересмотр своей политики в разлных сферах: от энергетики и иностранного вмешательства до государственного строительства.

«Десять лет назад этот аргумент был более оборонительным, поскольку Кремль хотел защитить себя от критики со стороны западных правительств или НПО. Но сейчас Россия может утверждать, что политика Запада провалилась в Ливии, Сирии, а теперь и в Афганистане настолько сильно, что подход России на самом деле был правильным», — пояснил эксперт.

Помимо того, добавляется, что оппозиционеры в России искренне убеждены, что Запад способен принять меры для того, чтобы ослабить позиции Путина.

«Тем не менее тот миф, который подпитывался смятением и бездействием Запада, миф, касательно того, кто такой Путин и чего он хочет, в некоторой степени помог создать того гиганта, который действует со всё большей безнаказанностью, чтобы подпитывать миф, окружающий его внутри России. Несмотря на всю истерику вокруг России последние десять лет, вполне вероятно, что именно нежелание Запада по-настоящему понять Путина помогло создать самую опасную версию этого человека из всех возможных», — заключается в материале (цитата по ИноСМИ — ред.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что слова президента России Владимира Путина о возможности появления ракет США на территории Украины являются плохим знаком для украинских властей.