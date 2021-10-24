Барнаул, 24 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Бушующий на Алтае ураганный ветер заметно потрепал Барнаул накануне, 23 октября. Помимо поваленных деревьев и оборванных электропроводов, ночью с дома на ул. Мусоргского, 34а сдуло обшивку с 1 по 10 этаж. В группе «Барнаул.22» («Одноклассники») уточняется, что дом построен всего два года назад.

Цитата из группы «Барнаул.22» В Барнауле снесло обшивку с 10-этажного дома

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По информации Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 октября в регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия с усилением юго-западного ветра до 27 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, об усилении юго-западного ветра до 27 метров в секунду 23 октября предупреждали алтайские спасатели.

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