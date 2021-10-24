Москва, 24 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. АвтоВАЗ принял решение об упрощении комплектации автомобилей семейства Lada Granta. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн» со ссылкой на документы компании, разосланные в дилерские центры Lada.

RG72 Lada Granta

В полученных дилерами документах говорится о предстоящем деконтентинге седана Lada Granta. Деконтентингом на АвтоВАЗе называют замену дефицитных комплектующих более доступными аналогами.

Очередная замена комплектующих запланирована на декабрь 2021 года. Все модели Lada Granta, кроме Quest и Cross, лишатся тканевых медальонов с задних дверей. С боковых сопел на панели приборов на E1 (Classic, Classic / Optima) будет убрано покрытие Hot stamping.

Также предусмотрен отказ от молдингов с Comfort Е1+ (кроме версий CROSS & #Club). Отмечается, что замена комплектующих не повлечёт изменения цен.