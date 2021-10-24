Томск, 24 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Томской области семьям выдали более 118 рублей в качестве компенсации оплаты за посещение детьми детских садов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Adm44.ru Детский сад

Всего компенсацию в регионе получают почти 11,9 тыс. семей на 14 тыс. детей, в том числе на первого ребёнка — 20% от от среднего размера оплаты, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%.

«Выплата составляет не менее 1189 рублей на каждого ребёнка, но не выше оплаты за детский сад, внесённой родителями», — отметили в правительстве.

Право на помощь имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим размер прожиточного минимума в 12 959 рублей.