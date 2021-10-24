Москва, 24 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Систему для отслеживания курящих электронные и обычные сигареты в неположенных местах людей могут создать в России. Об этом 24 октября сообщает RT со ссылкой на Платформу «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

Цитата из м/ф «Остров сокровищ» реж Давид Черкасский. 1988.СССР Курение

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность», — говорится в сообщении.

Также указывается, что программное решение сможет способствовать своевременно реагировать на курение в неположенных местах и позволит также избежать возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций.

Кроме того, отмечается, что такая система за курильщиками станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения, в режиме реального времени анализирующей видео с камер, опознающей на нём людей, отслеживающей их поведение и перемещение, и контролирующей попадание человека в определённые зоны.

«Систему с модулем для выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях для контроля промбезопасности, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы «умный город», — уточнили разработчики системы — представители компании «Малленом Системс» (Нейронет НТИ).

Помимо того, указывается, что в создании прототипа будут принимать участие студенты российских вузов, которые принимают участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35» и которым предстоит разработать сам алгоритм обнаружения курения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября бывший руководитель программного обеспечения Пентагона заявил, что Китай обошел США в вопросе развития искусственного интеллекта и продвигается к глобальному доминированию благодаря своим технологическим преимуществам.