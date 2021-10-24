Москва, 24 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Российской Федерации планируется создать систему, которая будет отслеживать людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на платформу «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

(сс) Coastal Elite Запрет на курение

Предполагается, что система будет фиксировать сам факт курения через камеры наружного наблюдения и отправлять информацию ответственным за безопасность. Данное программное обеспечение могло бы позволить оперативно реагировать на факты курения в неположенных местах. Возможно, это поможет снизить число пожаров и взрывоопасных ситуаций.

Новая система станет частью уже существующей системы видеоаналитики, которая анализирует видео с камер в режиме реального времени.

Данную систему смогут применять в парках, на предприятиях, на вокзалах.