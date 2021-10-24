В России создадут систему выявления курильщиков в неположенных местах
Москва, 24 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Российской Федерации планируется создать систему, которая будет отслеживать людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на платформу «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).
Предполагается, что система будет фиксировать сам факт курения через камеры наружного наблюдения и отправлять информацию ответственным за безопасность. Данное программное обеспечение могло бы позволить оперативно реагировать на факты курения в неположенных местах. Возможно, это поможет снизить число пожаров и взрывоопасных ситуаций.
Новая система станет частью уже существующей системы видеоаналитики, которая анализирует видео с камер в режиме реального времени.
Данную систему смогут применять в парках, на предприятиях, на вокзалах.