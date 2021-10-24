24 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 15:22 — REGNUM Экологическая активистка Грета Тунберг заявила ВВС, что саммиты не приведут к принятию решений и достижению целей в рамках борьбы с климатическими изменениями, если общество не потребует этого. Она дала интервью в преддверии климатического саммита COP26, который пройдет в Глазго, Шотландия, с 31 октября по 12 ноября.

Грета Тунберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее мнению, именно общество сможет искоренить проблему: «Изменения произойдут тогда, когда люди их потребуют. Мы не можем ожидать, что все произойдет на этих конференциях».

В комментариях напомнили, что в Великобритании множество групп активистов, которые выходят на улицу и «оказывают публичное давление», но власти на них не реагируют.

«У нас было движение Insulate Britain», — отметил @Kulz83.

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Пользователи отметили, что все климатические форумы и конференции давно пора проводить, если их участники так сильно переживают за состояние планеты.

«А почему бы не провести COP26 виртуально? Информационными технологиями можно было бы обеспечить и бедные страны, чтобы они участвовали на таком же уровне. Тем временем Глазго закрывается и вновь готовится к локдауну. Спасибо, Грета», — написала @naliac.

Часть пользователей посоветовала Грете выступать на форумах, обращаясь к тем странам, которые действительно приносят большую часть загрязнений, а не убеждать Запад в том, что в мире климатические проблемы.

«На Западе её используют как лицо общественного давления. Тем не менее я ни разу не читал про климатические протесты на востоке, что уж говорить о мнениях против неё», — написал @peterjos64.

«Нет, надо обращаться к тем странам, которые даже не пытаются стать экологичнее, а таких очень много», — отметил @jackp593.

Среди самых неэкологичных стран в комментариях чаще всего называли Россию и Китай.

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«А вы пробовали говорить с Китаем, Индией или Россией?» — поинтересовался @TalbotJames.

«Попробуйте убедить Китай, Россию и других крупных загрязнителей. На долю Великобритании проходится всего 1 процент. Мы уже серьезно к этому относимся и меняем свою жизнь, придумываем лучшие варианты. Мой углеродный след, например, уже равен нулю», — прокомментировал @KeithSufflingSA.

«Почему она не едет в Китай? Я ее поддерживаю, но почему она ни разу там не была?» — спросил @steviebronco1.

Часть комментаторов считает, что активистка занимается саморекламой и у нее недостаточно жизненного опыта, чтобы говорить политикам, как управлять миром и что делать с климатическими проблемами.

«Когда у нее будет побольше жизненного опыта, тогда я и начну воспринимать ее серьезнее. А пока ее мнение для меня ничего не значит», — написал @joamjo.

Некоторые комментаторы считают, что мир не может решить климатические проблемы, потому что политики не слушают активистов, общество и друг друга.

«Хорошо сказано, Грета Тунберг. Если бы только политики слушали. Спасибо за все, что ты делаешь», — прокомментировал @lucyvaliant.

Ряд пользователей уверен, что проблема кроется не в политиках, а в самих людях и их отношении к окружающему миру.

«Что нам реально нужно, так это больше двигаться, такая возможность есть у всех, и меньше опираться на технику», — считает @happychappy2021.

«Публичное давление? В обществе сама проблема. Даже если мы завтра перестанем сжигать полезные ископаемые, этого не будет достаточно», — добавил @sergiobamos.