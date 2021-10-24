Москва, 24 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона из США в поединке на турнире Bellator 269 в Москве. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Фёдор Емельяненко

Спортсмен из России уже в конце второй минуты первого раунда боя, во время размена ударами, провел своему оппоненту три точных боковых удара руками, чем отправил Джонсона в нокаут.

Отметим, эта победа стала 40-й (31 — досрочно) для 45-летнего Федора Емельяненко при шести поражениях и одном бое, признанном несостоявшимся. Российский боец является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, а также двукратным — по версиям Rings и WAMMA, и четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Для 36-летнего Тимоти Джонсона это поражение стало восьмым при 15 победах (11 — досрочно).