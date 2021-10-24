В Узбекистане сегодня, 24 октября, граждане выбирают президента республики. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 20:00. На выборах президента зарегистрированы пять кандидатов. Это действующий глава государства и бесспорный фаворит на этих выборах Шавкат Мирзиёев, член Сената парламента Максуда Ворисова, вице-президент академии наук страны Бахром Абдухалимов, депутат Законодательной палаты парламента Алишер Кадыров и лидер Экологической партии Нарзулло Обломуродов. За выборами следят в том числе и международные наблюдатели, в частности, от Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Согласно действующему избирательному кодексу Узбекистана, президент избирается сроком на пять лет и одно и то же лицо не может быть президентом Узбекистана более двух сроков подряд. Подробности в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

10:07 24.10.2021 В ЦИК Узбекистана заявили, что явка на президентские выборы в стране составила 12,3% на 07:00 мск. Свои голоса на выборах отдали свыше 2,4 млн человек.

10:07 24.10.2021 По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 млн избирателей, организовано 10 760 избирательных участков.

10:08 24.10.2021 Действующий президент страны Шавкат Мирзиёев уже проголосовал на президентских выборах.

10:13 24.10.2021 Выборы в стране продлятся до 18:00 мск.

10:30 24.10.2021 Явка на президентских выборах в Узбекистане к 07:00 мск превысила 12% — ЦИК.

10:48 24.10.2021 По данным ЦИК Узбекистана, на 12:00 по местному времени (10:00 мск) в голосовании на президентских выборах приняли участие более 33,06% зарегистрированных избирателей.

10:50 24.10.2021 Таким образом, согласно избирательному законодательству, выборы президента страны признаются состоявшимися.

10:57 24.10.2021 Президентские выборы, которые пройдут в Узбекистане, будут первыми очередными выборами главы государства со времени ухода из жизни предыдущего президента — Ислама Каримова, бессменно руководившего страной с 1989 года.

10:57 24.10.2021 В соответствии с избирательным кодексом, голосование проводится с 08.00 до 20.00 по ташкентскому времени (с 06.00 до 18.00 мск) — в это время будут работать все 9925 избирательных участков, созданных на территории республики. Избирательные участки, организованные в дипломатических представительствах Узбекистана за границей — их около ста, включая выездные пункты, — будут работать в те же часы, но по местному времени.

10:58 24.10.2021 Центризбирком внес в Единый электронный список избирателей около 19,9 млн человек. При этом более 400 тысяч граждан приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило с 14 по 20 октября. Запечатанные конверты с бюллетенями проголосовавших досрочно будут опущены в избирательные урны в день голосования и вскрыты при подсчете голосов.

11:02 24.10.2021 Явка избирателей на выборах президента Узбекистана по состоянию на 11:00 по местному времени (09:00 мск) превысила 33%, и поэтому они признаны состоявшимися. Об этом 24 октября сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК республики Бахром Кучкаров. Читайте также: В Узбекистане признали состоявшимися выборы президента страны

11:06 24.10.2021 В международном наблюдении за выборами участвуют представители ЦИК России Антон Лопатин и Эльмира Хаймурзина. ЦИК РФ.

11:40 24.10.2021 Граждане Узбекистана выстроились в очередь у посольства страны, чтобы поучаствовать в выборах президента республики.

11:41 24.10.2021 Нарушений пока выявлено не было. Итоги подведут не позднее 3 ноября.

11:42 24.10.2021 Очередь на выборах в Узбекистане. Граждане страны выбирают президента. [[[video-0]]] Цитата канала RT.

12:40 24.10.2021 Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев в интервью @SputnikUzbekistan отметил открытость, организованность и техническую оснащенность нынешних президентских выборов: «Во время каждого приезда мы видим позитивные изменения, которые происходят в Узбекистане». [[[video-1]]] Цитата канала SputnikLive.

13:02 24.10.2021 До окончания голосования осталось менее 3 часов.

13:03 24.10.2021 Первый избирательный участок по выборам президента Узбекистана открылся 24 октября в 04:00 по ташкентскому времени в городах Токио Японии, Сеул — Южной Кореи. А завершатся выборы 25 октября в 06:00 по ташкентскому времени в Нью-Йорке.

13:05 24.10.2021 24 октября в пресс-центре ЦИК прошла пресс-конференция с участием Центральной избирательной комиссии. Была представлена информация о результатах досрочного голосования, начале голосования на избирательных участках, наблюдении национальных, иностранных и международных наблюдателей на избирательных участках в регионах, а также об участии СМИ в выборах. Цитата saylov.uz.

13:06 24.10.2021 Председатель Центральной избирательной комиссии З. Низамходжаев проинформировал гостей о том, что все этапы подготовки и проведения выборов организованы на основе открытости, гласности и прозрачности, а также за избирательным процессом следят международные наблюдатели и СМИ. Цитата saylov.uz.

13:07 24.10.2021 Выборы, которые пройдут в этом году в Узбекистане, вызывают большой интерес международных организаций.

13:10 24.10.2021 Около посольства Узбекистана в Москве собралась очередь из желающих проголосовать на выборах президента республики. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: У посольства Узбекистана в Москве собралась очередь желающих проголосовать

13:29 24.10.2021 Напомним, сегодня, 24 октября, проходят выборы президента Узбекистана. За ходом подготовки и проведения выборов следят представители Миссии наблюдателей от стран СНГ. В её состав вошел заместитель председателя избирательной комиссии Алтайского края Евгений Суворов. Цитата избиркома Алтайского края.

13:30 24.10.2021 Свои двери для избирателей открыли почти 11 тысяч избирательных участков. На пост главы Узбекистана претендуют пять кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Цитата избиркома Алтайского края.

13:33 24.10.2021 Все новое, придающее прозрачность и удобство для избирателей, нужно учитывать и в российском законодательстве, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). Об этом: Депутат Госдумы оценил организацию выборов в Узбекистане