В Узбекистане выбирают президента — все новости
В ЦИК Узбекистана заявили, что явка на президентские выборы в стране составила 12,3% на 07:00 мск. Свои голоса на выборах отдали свыше 2,4 млн человек.
По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 млн избирателей, организовано 10 760 избирательных участков.
Действующий президент страны Шавкат Мирзиёев уже проголосовал на президентских выборах.
Выборы в стране продлятся до 18:00 мск.
Явка на президентских выборах в Узбекистане к 07:00 мск превысила 12% — ЦИК.
По данным ЦИК Узбекистана, на 12:00 по местному времени (10:00 мск) в голосовании на президентских выборах приняли участие более 33,06% зарегистрированных избирателей.
Таким образом, согласно избирательному законодательству, выборы президента страны признаются состоявшимися.
Президентские выборы, которые пройдут в Узбекистане, будут первыми очередными выборами главы государства со времени ухода из жизни предыдущего президента — Ислама Каримова, бессменно руководившего страной с 1989 года.
В соответствии с избирательным кодексом, голосование проводится с 08.00 до 20.00 по ташкентскому времени (с 06.00 до 18.00 мск) — в это время будут работать все 9925 избирательных участков, созданных на территории республики.
Избирательные участки, организованные в дипломатических представительствах Узбекистана за границей — их около ста, включая выездные пункты, — будут работать в те же часы, но по местному времени.
Центризбирком внес в Единый электронный список избирателей около 19,9 млн человек. При этом более 400 тысяч граждан приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило с 14 по 20 октября.
Запечатанные конверты с бюллетенями проголосовавших досрочно будут опущены в избирательные урны в день голосования и вскрыты при подсчете голосов.
Явка избирателей на выборах президента Узбекистана по состоянию на 11:00 по местному времени (09:00 мск) превысила 33%, и поэтому они признаны состоявшимися. Об этом 24 октября сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК республики Бахром Кучкаров.
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В международном наблюдении за выборами участвуют представители ЦИК России Антон Лопатин и Эльмира Хаймурзина.
ЦИК РФ.
Граждане Узбекистана выстроились в очередь у посольства страны, чтобы поучаствовать в выборах президента республики.
Нарушений пока выявлено не было. Итоги подведут не позднее 3 ноября.
Очередь на выборах в Узбекистане. Граждане страны выбирают президента.
Цитата канала RT.
Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев в интервью @SputnikUzbekistan отметил открытость, организованность и техническую оснащенность нынешних президентских выборов:
«Во время каждого приезда мы видим позитивные изменения, которые происходят в Узбекистане».
Цитата канала SputnikLive.
До окончания голосования осталось менее 3 часов.
Первый избирательный участок по выборам президента Узбекистана открылся 24 октября в 04:00 по ташкентскому времени в городах Токио Японии, Сеул — Южной Кореи. А завершатся выборы 25 октября в 06:00 по ташкентскому времени в Нью-Йорке.
24 октября в пресс-центре ЦИК прошла пресс-конференция с участием Центральной избирательной комиссии. Была представлена информация о результатах досрочного голосования, начале голосования на избирательных участках, наблюдении национальных, иностранных и международных наблюдателей на избирательных участках в регионах, а также об участии СМИ в выборах.
Цитата saylov.uz.
Председатель Центральной избирательной комиссии З. Низамходжаев проинформировал гостей о том, что все этапы подготовки и проведения выборов организованы на основе открытости, гласности и прозрачности, а также за избирательным процессом следят международные наблюдатели и СМИ.
Цитата saylov.uz.
Выборы, которые пройдут в этом году в Узбекистане, вызывают большой интерес международных организаций.
Около посольства Узбекистана в Москве собралась очередь из желающих проголосовать на выборах президента республики. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: У посольства Узбекистана в Москве собралась очередь желающих проголосовать
Напомним, сегодня, 24 октября, проходят выборы президента Узбекистана.
За ходом подготовки и проведения выборов следят представители Миссии наблюдателей от стран СНГ. В её состав вошел заместитель председателя избирательной комиссии Алтайского края Евгений Суворов.
Цитата избиркома Алтайского края.
Свои двери для избирателей открыли почти 11 тысяч избирательных участков. На пост главы Узбекистана претендуют пять кандидатов, выдвинутых политическими партиями.
Цитата избиркома Алтайского края.
Все новое, придающее прозрачность и удобство для избирателей, нужно учитывать и в российском законодательстве, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).
Об этом: Депутат Госдумы оценил организацию выборов в Узбекистане
Несколько интересных фактов о выборах в Узбекистане:
Цитата избиркома Алтайского края.
Участки по выборам президента Узбекистана открыты в шести городах России — Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Также были созданы специальные передвижные пункты, которые работают в местах компактного проживания граждан Узбекистана.
Более 50% избирателей проголосовали на выборах президента Узбекистана. По информации ЦИК на 13:00 (11:00 мск), свой голос отдали 10,4 млн избирателей (52,7%). Выборы уже признаны состоявшимися.
Несколько интересных фактов о выборах в Узбекистане:
Цитата избиркома Алтайского края.
По данным на 17:00 местного времени (15:00 мск), на выборах президента Узбекистана проголосовало 71,8% зарегистрированных избирателей, сообщает ЦИК Узбекистана.
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