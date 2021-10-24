Элиста, 24 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем «Камаз» в Яшкульском районе Калмыкии возбудили следователи. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Следственными органами СК РФ по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 246-м км автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время на месте аварии работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, которые проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до шести человек возросло число погибших в результате столкновения пассажирского автобуса с «КамАЗом» на автотрассе в Калмыкии.