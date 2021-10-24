Берлин, 24 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Способ о том, как «противостоять» России на фоне газового кризиса в Европе предложил 24 октября журналист Кристоф Хервартц в своей статье для немецкой газеты Handelsblatt.

Nao24.ru Нет газа

Как считает журналист, странам Евросоюза для этого необходимо приобретать «голубое» топливо совместно, а не по отдельности.

«Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России», — написал он в своем материале.

Также Хервартц уточнил, что политики ЕС уже ведут рассмотрение такой возможности и добавил, что, по его информации, на будущей недели министры энергетики европейских стран обсудят этот вопрос.

Кроме того, журналист предложил более широко использовать энергию воды, солнца и ветра для большей «независимости» от России.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября российская газовая корпорация «Газпром» заявила о намерении сформировать рекордный по объемам оперативный резерв газа в 72,638 млрд кубометров.