24 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В ответ на заявление Госдепа США, причислившего желающих получить американскую визу граждан России к «бездомной национальности», соцсети предложили отправлять куда подальше желающих получить визы для посещения России. К примеру в Минск, Каракас и даже на Колыму.

Светлана Шаповалова, , 11:44 — REGNUM Известие о том, что Госдепартамент США отнёс граждан России к категории «бездомные национальности» при выдаче виз, вызвало высокий общественный резонанс. В социальных сетях можно найти много мнений о том, что России следует поступить зеркально. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

«Вот такая вот свобода и демократия, по-американски…» — иронизирует Валерий.

«Я всегда говорил: американцы — это не нация, а диагноз!» — поддерживает Сергей Мишанин.

«Глупее ничего нельзя было придумать, плюнули против ветра и радуются — вот уж действительно сборище идиотов», — отмечает Сергей Мотин.

«И вам, янки, в России делать нечего! В Польшу езжайте или Прибалтику. На Украине, боюсь, вам по мордасам настучат», — отметил Юрий Сармат.

«1/7 суши бездомная?» — напоминает Максим Вятский.

«Кому надо, получит и в Варшаве. Недалеко. А вот америкосам получать визы в Минске (к примеру) каково будет?» — вопрошает Светлана.

«Тогда зачем нужны в России 120 американских дипломатов? Можно смело отправлять их домой и отзывать своих. А американцы смогут получать российскую визу в Гаване», — предлагает Алекс Д.

«Выдавать визы на Кубе? Лучше на Чукотке или на Колыме», — развивает идею Марина Стасенкова.

«Не иметь врагов так же постыдно, как и не иметь друзей (поговорка). Иметь в друзьях Америку — врагов уже не надо… Пусть лучше Америка будет тем, что она и есть, — врагом», — рассуждает К.

Приезжие в Польше. Russian.news.cn

«США — сборище бездомных со всего мира, а домашних (индейцев) они почти истребили…» — замечает Андрей Сочин.

«Ну ладно, пусть Россия — «бездомная страна». А как можно назвать Штаты — страну, посла которой готовят к позорной высылке из Турции, страны-союзника полосатых по НАТО?» — рассуждает N.

«Странно, что страна мигрантов со всего мира, которая образовалась из бездомных, имеет список «недограждан». Хотя это объяснимо. Всякий, кто хочет, чтобы все забыли их происхождение от авантюристов, золотоискателей и других искателей приключений, будет переводить стрелки на тех, к кому испытывает зависть или ненависть. Так определив для себя «список бездомных», они получают удовлетворение от того, что повесили на страны, где им не рады, свою историческую карму», — заметил Бабусин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что граждане России, которые хотят получить иммиграционную визу в Соединенные Штаты, отнесены к категории Homeless Nationalities (дословно «бездомные национальности» — ред.), известил Госдеп США.

Россия попала в этот список в связи с сокращением числа американских дипломатов в России. Теперь гражданам России и девяти других стран (в том числе Сомали, Венесуэлы, Сирии и Ирана) рекомендуют направлять заявку в американское посольство в Варшаве.

Напомним, США должны были с 1 августа сократить численный состав своей дипмиссии в России и привести его в соответствие с новыми требованиями, согласно которым Вашингтону запрещено нанимать на работу граждан РФ и третьих стран. Такие правила были установлены Россией в ответ на санкции, введённые США в апреле 2021 года.

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