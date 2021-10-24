Ташкент, , 09:49 — REGNUM В Узбекистане уже к 09.00 местного времени (07.00 мск) на выборах президента республики отдали свои голоса 12,3% избирателей, сообщает ЦИК Узбекистана.

Избирательные участки менее всех на указанное время посетили жители Ташкента — 7,2%, наибольшая активность зафиксирована в Ферганской области страны 12,9%.

Общее количество зарегистрированных избирателей составляет 19 миллионов 859 тысяч 127 человек.

Свои кандидатуры на выборах выставили все пять зарегистрированных политических партий.

За выборами наблюдают 971 международный наблюдатель, в том числе 631 от международных организаций и 340 — от зарубежных стран. Кроме того, зарегистрировано 53,7 тысячи наблюдателей от партий и 10,7 тысячи — от органов самоуправления граждан.