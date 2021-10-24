Уагадугу, 24 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Главный приз 27-го фестиваля кино и телевидения стран Африки (FESPACO) получил фильм сомалийского режиссёра Хадара Айдеруса Ахмеда «Жена могильщика». Об этом сообщает портал Burkina-24.

(сс) geralt Кинофестиваль

Панафриканский кинофестиваль проходил с 16 по 23 октября. Церемония вручения наград состоялась в последний день смотра столице Буркина-Фасо Уагадугу.

В конкурсную программу фестиваля в 2021 году вошло 282 фильма. Жюри возглавил кинорежиссёр Абдеррахман Сиссако.

Главную награду завоевал фильм режиссёра Хадара Айдеруса Ахмеда. Эта картина была снята в Джибути в 2019 году. Ранее в 2021 году фильм «Жена могильщика» также был удостоен приза Каннского фестиваля в номинации Amplify Voices.

Крупнейший кинофестиваль стран Африки был создан в 1969 году. Смотр получил название FESPACO в 1972 году.