Вашингтон, , 09:42 — REGNUM За первые девять месяцев нахождения у власти президента США Джо Байдена его рейтинг упал на 11,3%, что больше чем у всех других президентов страны, начиная с окончания Второй мировой войны. Об этом 24 октября сообщает издание Telegraph со ссылкой на анализ исследований американского института общественного мнения Gallup.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что за первые девять месяцев рейтинг Байдена снизился с 56% до 44,7% и этом больше, чем у десяти его предшественников. При этом до Байдена рекордное падение рейтинга за указанный период было у 44-го президента США Барака Обамы, уровень доверия к которому снизился в американском обществе на 10,1%.

Также отмечается, что, вероятно, Байден «разочаровал избирателей» больше президента США Джимми Картера (1977−1981 гг.), уровень рейтинга которого снизился только на 8,9%. При этом указывается, что уровень доверия предшественника Байдена — 45-го президента США Дональда Трампа, за названный период снизился только на 4,4%.

Кроме того, уточняется, что рейтинг Байдена стал падать летом, после роста в стране заболеваемости коронавирусом и вывод войск США из Афганистана только усугубил эту ситуацию.

Отметим, Джо Байден стал 46-м президентом США по итогам выборов, которые прошли 3 ноября 2020 года.