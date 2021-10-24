Вашингтон, 24 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. За первые девять месяцев нахождения у власти президента США Джо Байдена его рейтинг упал на 11,3%, что больше, чем у всех других президентов страны, начиная с окончания Второй мировой войны. Об этом 24 октября сообщает издание Telegraph со ссылкой на анализ исследований американского института общественного мнения Gallup.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Уточняется, что за первые девять месяцев рейтинг Байдена снизился с 56% до 44,7%, и это больше, чем у десяти его предшественников. При этом до Байдена рекордное падение рейтинга за указанный период было у 44-го президента США Барака Обамы, уровень доверия к которому снизился в американском обществе на 10,1%.

Также отмечается, что, вероятно, Байден «разочаровал избирателей» больше президента США Джимми Картера (1977−1981 гг.), уровень рейтинга которого снизился только на 8,9%. При этом указывается, что уровень доверия предшественника Байдена — 45-го президента США Дональда Трампа — за названный период снизился только на 4,4%.

Кроме того, уточняется, что рейтинг Байдена стал падать летом, после роста в стране заболеваемости коронавирусом, и вывод войск США из Афганистана только усугубил эту ситуацию.

Отметим, Джо Байден стал 46-м президентом США по итогам выборов, которые прошли 3 ноября 2020 года.