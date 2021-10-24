Рейтинг Байдена за девять месяцев показал рекордное падение
Вашингтон, 24 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. За первые девять месяцев нахождения у власти президента США Джо Байдена его рейтинг упал на 11,3%, что больше, чем у всех других президентов страны, начиная с окончания Второй мировой войны. Об этом 24 октября сообщает издание Telegraph со ссылкой на анализ исследований американского института общественного мнения Gallup.
Уточняется, что за первые девять месяцев рейтинг Байдена снизился с 56% до 44,7%, и это больше, чем у десяти его предшественников. При этом до Байдена рекордное падение рейтинга за указанный период было у 44-го президента США Барака Обамы, уровень доверия к которому снизился в американском обществе на 10,1%.
Также отмечается, что, вероятно, Байден «разочаровал избирателей» больше президента США Джимми Картера (1977−1981 гг.), уровень рейтинга которого снизился только на 8,9%. При этом указывается, что уровень доверия предшественника Байдена — 45-го президента США Дональда Трампа — за названный период снизился только на 4,4%.
Кроме того, уточняется, что рейтинг Байдена стал падать летом, после роста в стране заболеваемости коронавирусом, и вывод войск США из Афганистана только усугубил эту ситуацию.
Отметим, Джо Байден стал 46-м президентом США по итогам выборов, которые прошли 3 ноября 2020 года.