Киев, , 09:30 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина о возможности появления ракет США на территории Украины являются плохим знаком для украинских властей. Об этом 24 октября написал на своей странице в соцсети Facebook депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин.

Владимир Путин Kremlin.ru

Как отметил депутат от ОПЗЖ, ранее появившееся в интернете видео о том, как сорванными ветром строительными лесами в Москве ломает зубец стены Кремля в чем-то навевает «апокалипсическое настроение».

«Но еще больше такой эффект провоцирует просмотр момента, когда Владимир Путин на заседании Валдайского клуба после предположения о том, что и без формального членства Украины в НАТО под Харьковом могут появиться американские ракеты, эмоционально и очень по-русски спрашивает: «И что нам делать-то с этим? Ну, не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!» И потом уже гораздо спокойнее, но от этого даже мрачнее добавляет: «Конечно, это проблема», — отметил в своем сообщении Волошин.

Также он сравнил эту ситуацию с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения советских ракет на Кубе. По мнению депутата Рады, Вашингтон не стал терпеть ситуацию, когда американские города попали в зону поражения и Москва смогла выдвинуть США ультиматум, в теперь в такой ситуации может оказаться Россия.

«В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут. <…> И тогда США получат мощнейший рычаг давления на Россию. <…> Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины», — пояснил Волошин.

Кроме того, он высказал предположение, что США могут потребовать от России демилитаризировать Крым или прекратить военно-техническое сотрудничество с Китаем в обмен на вывод американских ракет с территории Украины в случае их появления там.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что соблюдение Устава ООН необходимо для предотвращения новых военных конфликтов и развития человечества.