Москва, 24 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса завершили общую сборку ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового космического корабля «Прогресс МС-18» в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Прогресс МС-17

Ранее государственная комиссия одобрила вывоз ракеты-носителя с кораблём на стартовый стол. Планируется, что «Союз-2.1а» и «Прогресс МС-18» будут установлены на стартовой площадке 25 октября.

Корабль «Прогресс МС-18» будет использоваться для доставки грузов на Международную космическую станцию. С этим кораблём экипаж 66-й длительной экспедиции на МКС получит 2,5 тонны грузов для обеспечения жизнедеятельности станции и материалы для научных исследований.

Особенностью внешнего оформления «Прогресса МС-18» стало использование росписи под хохлому на боковых блоках первой и третьей ступеней. Такая раскраска была выбрана в связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода. Соответствующая надпись будет размещена на второй ступени носителя.