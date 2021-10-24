Москва, 24 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В ноябре текущего года граждане, которым исполнилось 80 лет, смогут получать двойной размер страховых выплат по старости, размер которых составит 12 088,96 рубля. Об этом 24 октября рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством Прайм.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Как уточнила экономист, повышение пенсий в России можно разделить на плановые, когда они заложены в бюджет и закреплены бюджетным законодательством, и внеплановые, когда необходимо срочно реализовать меры соцподдержки пенсионеров.

Также Григорьева добавила, что указанная сумма будет приходить таким гражданам на счёт в месяце, следующим за месяцем дня рождения, и уточнила, что эти меры носят внеплановый характер.

«Российским законодательством сейчас не предусмотрены индексации пенсий работающим пенсионерам. Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчёт страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным», — сказала она, пояснив, что пенсионный фонд проведёт такой перерасчёт в течение трех-четырех месяцев.

Кроме того, экономист отметила, что также плановое повышение пенсии предусмотрено для бывших лётчиков и шахтёров, очередной пересмотр размера выплат которым предстоит 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что введенные в РФ в период с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни не повлияют на выплату пенсий финансовыми и доставочными организациями.