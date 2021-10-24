Челябинск, 24 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Из магазинов Челябинской области за три дня полиция изъяла почти 2,5 тонны нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области Нелегальный алкоголь в Челябинске

Всего за указанный период полицейские осуществили 681 проверку мест хранения и реализации спиртосодержащей продукции и обнаружили в этой сфере 37 нарушений. В кафе-баре на территории Челябинска нашли 205 бутылок немаркированной жидкости, а в одном из торговых павильонов — 267 ёмкостей нелегального алкоголя. Ещё в трёх магазинах выявили в общей сложности 2180 бутылок.

Обстоятельства поступления высокоградусных напитков в продажу выясняются. Устанавливаются лица, которые причастны к незаконному обороту спиртного.