Верхняя Пышма, Свердловская область, 24 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области 14-летний сирота погиб при загадочных обстоятельствах. Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, трагедия произошла 16 октября. Местные жители полагают, что его убили. Ранее, по их словам, он водился с плохой компанией. Якобы его затащили в барак и там убили.

Впрочем, в Следственном комитете утверждают, что явных признаков криминальной смерти на теле нет. Проводится доследственная проверка. А глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых заявил журналистам, что юноша якобы отравился газом, и это произошло на глазах одного из его друзей. Скончался он в реанимации.

Известно, что родители ребёнка ранее погибли. Его воспитанием занималась бабушка.