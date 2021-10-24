Вашингтон, 24 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. рассчитывает на продолжение фильма «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва. Об этом сообщила генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф в интервью электронному журналу Deadline.

Скриншот с YouTube «Дюна»

В ходе интервью главе кинокомпании был задан вопрос о перспективах продолжения франшизы «Дюна».

"Будет ли у нас продолжение «Дюны»? Если вы посмотрели фильм, то обратили внимание на то, чем он заканчивается. Думаю, что вы сами знаете ответ на этот вопрос», — ответила Сарнофф.

Ранее режиссёр Дени Вильнёв рассказывал, что снимал фильм «Дюна» в расчёте на выпуск продолжения. Он отмечал, что решение о работе над следующим фильмом будет приниматься кинокомпанией на основе данных о сборах первой части.

Новая экранизация романа Фрэнка Герберта вышла в прокат осенью 2021 года. Фильм собрал в международном прокате более $150 млн.