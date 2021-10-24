Парабельский район, Томская область, 24 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Правоохранители в Томской области проводят проверку по факту нападения мужчины на больницу в селе Парабель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, инцидент произошёл 22 октября.

Управление МВД по Томской области Нападение на больницу в Томской области

В полицию обратились сотрудники медицинского учреждения, сообщив, что неизвестный повредил входную дверь, а также разбил стёкла служебного автомобиля. Личность нападавшего вскоре была установлена, им оказался местный житель 1999 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Решается вопрос о привлечении мужчины к установленной законном ответственности. Заявления по факту причинения телесных повреждений от сотрудников медицинского учреждения не поступало», — добавили в ведомстве.