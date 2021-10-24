Сент-Пол, США, 24 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл в овертайме команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jill111 Хоккей

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 3:3. В составе «Дакс» голами отличились оформивший в матче дубль шведский форвард Рикард Ракелль (2-я минута и 22-я, в большинстве) и Трой Терри (12-я), у «Миннесоты» шайбы забросили Брэндон Дюхайм (8-я, при игре 4×4), Джаред Сперджен (10-я) и Джон Меррилл (32-я).

Победу хозяевам в овертайме принес гол Райана Хартмана (65-я).

Российские форвард и защитник «Миннесоты» Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов не отличились во встрече результативными действиями

Отметим, в следующем матче «Миннесота» 25 октября примет у себя клуб «Нэшвилл Предаторз», а «Анахайм» 27 октября также на своем льду встретится с командой «Виннипег Джетс».