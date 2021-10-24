Нью-Йорк, США, 24 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Соблюдение Устава Организации Объединённых Наций (ООН) необходимо для предотвращения новых военных конфликтов и развития человечества. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в честь Дня ООН, его выступление было распространено 24 октября пресс-службой российской дипмиссии при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Небензя отметил, что только соблюдая фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия, заложенные в Уста ООН отцами-основателями, человечество сможет продвинуться по пути строительства справедливого, благополучного и безопасного мира, предотвращая новые глобальные войны.

Постпред России при ООН напомнил о попытках пересмотра международно-правовых норм, заложенных в Устав ООН.

«Наша общая задача — встать на защиту Устава ООН. Подтверждаем полную приверженность центральной и координирующей роли ООН в международных делах и заявляем: наши правила — Устав ООН», — заявил Небензя.

Напомним, День Организации Объединенных Наций был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 1947 года и проводится ежегодно, начиная с 1948 года. Дата празднования 24 октября выбрана потому, что в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин заявил, что реформа Организации Объединённых Наций назрела, но должна осуществляться на основе консенсуса стран-участниц.