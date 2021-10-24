Лилль, Франция, 24 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лилль» и команда «Брест» сыграли боевую ничью в матче одиннадцатого тура французской Лиги 1. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра проходила на поле стадиона «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск и закончилась с ничейным результатом 1:1.

На гол американского нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида (19-я минута) «Брест» ответил забитым мячом полузащитника Ромена Февра (32-я).

Отметим, в следующем матче «Лилль» являющийся действующим чемпионом Франции, 29 октября поедет в гости к клубу «Пари Сен-Жермен», а «Брест» 31 октября на своем поле сыграет с «Монако».