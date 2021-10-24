Лондон, 24 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Продажи легковых автомобилей в Великобритании в сентябре 2021 года упали на треть в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

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По данным SMMT, в сентябре текущего года в Великобритании было продано 215,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 34,4% меньше показателей сентября 2020 года. При этом по итогам первых девяти месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Отмечается, что в последний раз такие низкие продажи были зафиксированы в сентябре 1998 года. Падение продаж объясняется дефицитом ряда моделей, вызванным нехваткой электронных компонентов.

Самыми популярными моделями легковых автомобилей с начала года в Великобритании стали Vauxhall Corsa, Volkswagen Golf, Ford Fiesta, Ford Puma и Mercedes-Benz A-Class. В десятку моделей с наивысшими продажами также вошли Volkswagen Polo, Kia Sportage, Toyota Yaris, BMW 3 Series и Nissan Qashqai.