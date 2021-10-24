Абакан, 24 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Верховном суде Хакасии вынесен приговор местному жителю по обвинению в реабилитации нацизма. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Узники концлагеря

По данным следствия, обвиняемый, отбывая наказание в лечебно-исправительном учреждении №34 УФСИН, не раз публично отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом, а также одобрял преступления, совершённые нацистами.

В результате суд признал мужчину виновным. С учётом смягчающих обстоятельств — обвиняемый активно способствовал расследованию, а также состояние его здоровья, его приговорили к шести месяцам лишения свободы.

«По совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединена не отбытая часть наказания по приговору Абаканского городского суда от 27.10.2016 (за совершение в возрасте до 18 лет тяжких, особо тяжких преступлений), и окончательное наказание в виде лишения свободы составило три года в исправительной колонии общего режима», — добавили в суде.

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