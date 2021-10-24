Элиста, 24 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. До шести человек возросло число погибших в результате столкновения пассажирского автобуса с «КамАЗом» на автотрассе в Калмыкии. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария произошла на автотрассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Столкнулись пассажирский автобус Neoplan, следовавший из Махачкалы в Санкт-Петербург и грузовой автомобиль «КамАЗ». В автобусе находились 28 пассажиров. В результате ДТП погибли шесть человек, шестым погибшим стала женщина, госпитализированная с черепно-мозговой травмой в республиканскую больницу.

Восемь человек пострадали, троих из них госпитализировали, пятеро были отпущены после осмотра медиками. Водители транспортных средств не пострадали. Пассажиры автобуса временно размещены в придорожном кафе.

От регионального отделения МЧС в ликвидации последствий аварий привлечено 11 человек личного состава и три единицы техники. По факту ДТП проводится проверка органами внутренних дел. Безопасность дорожного движения на участке автодороги, где произошла авария, обеспечивается сотрудниками региональной Госавтоинспекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четверых взрослых и одного ребёнка в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса на автотрассе под Астраханью.