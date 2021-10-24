Екатеринбург, 24 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге займутся облагораживанием территории у Дворца игровых видов спорта перед проведением чемпионата мира по волейболу и Универсиадой 2023 года. Об этом сообщили журналистам в администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Глава города Алексей Орлов распорядился организовать работы по преобразованию прилегающего пространства. Рядом с сооружением появится новый газон. Благоустроят тротуары и радиусы для подъезда автобусов. Проведут ремонт пешеходных дорожек.

Работы будут выполнены до чемпионата мира по волейболу, который состоится в Екатеринбурге в 2022 году.

Алексей Орлов отметил, что необходимо определить объём работ для обустройства прилегающей территории. «Все, что касается проведения знаковых спортивных мероприятий, находится в приоритете», — заявил глава города.