Москва, 24 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко победил досрочно представителя США Тимоти Джонсона в бою на турнире Bellator в Москве. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Stadium.ru Федор Емельяненко

Соперники начали поединок с размена ударами на дальней дистанции и уже в конце второй минуты Федор Емельяненко провел американцу три точных боковых удара руками, чем отправил своего оппонента в нокаут.

Отметим, эта победа стала 40-й для 45-летнего Федора Емельяненко при шести поражениях и одном бое, признанном несостоявшимся. Российский боец является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, а также двукратным — по версиям Rings и WAMMA, и четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.