Кемерово, 24 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 24 октября, за прошедшие сутки выявлено 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 265 случаев.

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«Кемерово — 36, Новокузнецк — 32, Прокопьевск — 27, Междуреченск — 25, Белово — 23, Анжеро-Судженск — 19, Киселевск — 17, Мыски — 17, Юрга — 13, Новокузнецкий МР — 12, Калтан — девять, Осинники — семь, Яшкинский МО — шесть, Гурьевский МО — пять, Березовский — четыре, Краснобродский — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Прокопьевский МО — три, Юргинский МО — два, Полысаево — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 202 пациента выздоровели, пятеро скончались.