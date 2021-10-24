Челябинск, 24 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Центральном районе Челябинска местные жители нашли человеческие останки. Их выкопали 23 октября жители посёлка Шершни, пишут СМИ.

Didier Descouens Останки

По данным 74.ru, на территории частного домовладения на улице Степной проводили канализацию. Тракторист начал раскопки, и в яме под слоем земли оказались черепа и скелеты. Граждане вызвали полицию. По их словам, стражи порядка приехали и забрали часть останков.

Дом, о котором идёт речь, был построен примерно 50 лет назад. А перед этим там находился пустырь. По словам краеведов, кладбища в этом месте не было.

По данным издания, в 1990-х годах в этом районе уже находили останки. Тогда их связали с репрессиями 1930-х годов.