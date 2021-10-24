Пекин, 24 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Китайский экспериментальный спутник Shijian 21 для технологических испытаний по управлению космическим мусором успешно развёрнут на околоземной орбите 24 октября. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на данные Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.

AAxanderr Ракета-носитель «Чанчжэн-3Б»

Запуск спутника Shijian 21 проводился с космодрома «Сичан» ракетой-носителем «Чанчжэн-3B». Этот старт стал 393-й миссией ракет семейства «Чанчжэн».

Целью миссии является испытание технологий по своду с орбиты космического мусора. Так называют вышедшие из строя спутники, а также обломки космических аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года робототехнический комплекс Canadarm2 на Международной космической станции получил некритические повреждения при столкновении с космическим мусором.