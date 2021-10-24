Новосибирск, 24 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова пояснила ситуацию со скандальной выставкой возле кинотеатра «Победа», которая возмутила первого заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панфёрова. Терешкова заявила, что «выставка не получала никаких согласований с органами муниципальной власти Новосибирска», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«На площадке у центра «Победа», являющейся территорией центра, неоднократно размещались разнообразные интересные выставки и проводилось много социальных мероприятий, в которых принимали участие наши ветераны и наши общественники. Последние выставки были посвящены региональному проекту Обское кольцо и Таджикской фотографии. До сих пор порядок размещения выставок на данной площадке не был регламентирован. К сожалению, одна из выставок вызвала нарекания общественности и сразу была демонтирована руководством «Победы», так как выставка не получала никаких согласований с органами муниципальной власти Новосибирска», — написала Терешкова, которая также является начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики города, на своей странице в социальной сети Facebook.

Она также отметила, что, учитывая данную ситуацию, департамент культуры, спорта и молодежной политики договорился с руководством центра «Победа» об обязательном согласовании с городом не только культурно-массовых мероприятий, но и выставочных проектов, независимо от принадлежности территории их размещения.

Ранее новосибирский депутат Андрей Панфёров рассказал, что фотографии на стендах выставки содержат прямой упрек в адрес СССР — авторы жалуются на «диктатуру» Советского Союза. Он поинтересовался, «почему позволили представителям Германии выставить эту «грязь» в отношении нашего государства?»