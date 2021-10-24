24 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Пока, вне зависимости от того, насколько в НАТО «трудным звеном» оказывается Турция, ее союзники по Североатлантическому альянсу к турецкому присутствию относятся толерантно. На том основании, что долгосрочным интересам Запада отвечает сохранение Анкары на своей стороне. Однако способность ряда стран НАТО продолжать терпеть «вызывающее поведение» Турции — уже на пределе.

Станислав Тарасов, , 11:32 — REGNUM



НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Интригующие события происходят внутри Североатлантического альянса. Глава МИД Греции Никос Дендиас и госсекретарь США Энтони Блинкен продлили на пять лет договор об использовании военных баз на Крите. Заявлено, что Вашингтон в будущем намерен использовать еще больше военных баз на греческой территории, в том числе аэропорты Центральной Греции и порта Александруполиса вблизи границы с Турцией. Происходит это на фоне того, что Афины в течение многих лет сталкиваются с угрозами Анкары и попытками турецкой стороны оспорить суверенные права Греции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

А в конце сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Елисейском дворце военное соглашение. Афины закупят у Франции 24 многоцелевых самолета Dassault Rafale и три фрегата проекта Belharra, которые построит французская Naval Group, с возможностью докупить еще один корабль. Стоимость сделки оценивается в три миллиарда евро. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал новый союз «фактором более глубокого стратегического партнерства между двумя странами для защиты их общих интересов в Средиземноморье». Потому что соглашение предусматривает «взаимную поддержку» и «совместные действия на всех уровнях». В этой связи американское издание The National Interest констатирует, что в политической части французско-греческое соглашение «в более строгих формулировках по сравнению со статьей 5 Вашингтонского договора обязывает стороны «в случае необходимости вооруженного ответа отреагировать всеми имеющимися в их распоряжении средствами, если обе констатируют нападение на территорию любой из них». Не случайно премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис квалифицировал военное соглашение с Францией как «оборонный пакт», как «ключевой шаг» для защиты «европейских интересов» в Средиземноморье. Если это действительно так в отношении Афин и Парижа, то мы имеем дело с прецедентом создания альянса стран — членов НАТО, независимого от Североатлантического альянса.

В результате в НАТО начинает выделяться противостояние между «блоковой» Грецией и Турцией, несмотря на то, что в последнее время в рамках механизма альянса по разрешению конфликта в Восточном Средиземноморье была создана круглосуточная горячая линия между Анкарой и Афинами. Турции также не предъявляют на встречах по линии НАТО обвинения в нарушениях международного права в Восточном Средиземноморье. Если и можно говорить о какой-либо критике Анкары со стороны альянса, то она сохраняется только в отношении приобретения ею российских зенитных ракетных комплексов С-400. Идем дальше. На днях по инициативе Кипра в Никосии состоялся трехсторонний саммит на уровне глав государств Греции, Кипра и Египта Кириакоса Мицотакиса, Никоса Анастасиадиса, Абдель-Фаттах ас-Сиси. Греческий лидер заявил, что встреча «совпала с дополнительной напряженностью, созданной турецким руководством, агрессией Турции против Республики Кипр, отправкой турецких судов в исключительную экономическую зону Кипра, а также ее действиями в отношении побережья Фамагусты». Он обвинил Анкару в «имперских амбициях и агрессивных действиях от Сирии до Ливии, от Сомали до Кипра и от Эгейского моря до Кавказа». При этом стороны, обсуждая схемы регионального сотрудничества, основанные на общих представлениях по ряду важнейших вопросов, включая ключевые сектора энергетики, приняли Совместную декларацию, в которой содержится призыв к Турции «стать адекватной знамениям времени» и «не создавать угрозу миру во всем регионе».

Балканcкий полуостров. Вид из космоса Nasa.gov

Реакция Анкары была вполне ожидаемой — то есть негативной. Она особенно остро отреагировала на «блоковое окружение» со стороны своих союзников по НАТО, чего раньше не наблюдалось. При этом Грецию выводят на первые позиции в этом противостоянии: как заявляет Макрон, Афины выступают «не только от своего имени, но и от имени Европы и Франции». Внешняя мотивация повышения градуса действий. С начала августа турецкое судно Oruç Reis проводит сейсмические исследования на территории, которую Греция считает своим континентальным шельфом. Этот район находится к югу от греческого острова Кастелоризо, самого удаленного острова Греции, от которого больше 100 км до ближайшего греческого берега, но всего лишь два километра до Турции. Анкара и Афины обмениваются колкостями, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже угрожает войной. Впрочем, такое в отношениях между двумя союзниками по НАТО бывало и раньше. Однако на сей раз дипломаты и эксперты серьезно опасаются, что случайная или преднамеренная эскалация может спровоцировать полномасштабный вооруженный конфликт, так как стороны стали сознательно повышать ставки.

Париж и Афины решили Анкаре прощать не все, хотя в НАТО есть голоса, которые уверяют, что «в ситуации, когда боеспособность Европы сильно проседает», Турция, мол, «сдерживает Россию». Но все гораздо сложнее: в Европе видят в пакте между Францией и Грецией «предтечу отдельного европейского пакта об обороне и безопасности». Не случайно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал французско-греческое военное соглашение. При этом он не верит «в попытки сделать что-то вне рамок НАТО, конкурировать с НАТО или дублировать его». В то же время именно генсек недавно говорил, что «80% оборонных расходов альянса поступает от союзников за пределами ЕС», а «стратегическая перспектива и приоритеты трех основных членов НАТО» тоже лежат вне Евросоюза — это Турция, Великобритания и США. Так Столтенберг фактически, как ранее и президент Франции в связи с закупкой Анкарой систем С-400, выводит в особую статью «турецкий вопрос». В ответ Турция заявляет, что ведет переговоры о второй партии С-400, считает возможным сотрудничать с российской оборонной промышленностью в разработке реактивного истребителя и подводных лодок.

Это, как утверждает британская газета The Telegraph, говорит об одном: «Североатлантический альянс разрывают на части». Что дальше? Пока, вне зависимости от того, насколько трудно бывают иметь турок в союзниках, к их присутствию в альянсе всегда относились толерантно на том основании, что долгосрочным интересам Запада отвечает сохранение Турции на своей стороне. Однако готовность некоторых стран — членов НАТО и далее терпеть вызывающую внешнюю политику Турции — уже на пределе, что в конечном итоге может привести к коллапсу альянса.