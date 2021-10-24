Орск, Оренбургская область, 24 октября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержан подозреваемый в убийстве девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Его поймали недалеко от дома, возле которого был найден чемодан с останками. 42-летний ранее несудимый местный житель признался в совершении преступления, утверждают силовики.

Как сообщало ИА REGNUM, чемодан обнаружили возле одного из домов в Орске. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат и оперативно найти убийцу.