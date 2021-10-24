Шэньян, Китай, 24 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Причина взрыва в ресторане, ставшего причиной гибели четырёх человек, до сих пор не установлена властями китайского города Шэньян на северо-востоке страны. Об этом 24 октября сообщает китайская газета Global Times.

mikegi Взрыв

Взрыв газа в ресторане в городе Шэньян, провинция Ляонин, произошёл 21 октября. В результате взрыва были повреждены 99 зданий, 1858 домохозяйств и 93 магазина. Трёхэтажное здание ресторана получило сильные повреждения. Так как взрыв произошёл рано утром, в ресторане практически никого не было. Жертвами взрыва стали четыре человека, пострадали 33 человека.

До сих пор не установлено, что же вызвало взрыв газа в ресторане. Предполагается, что причинами могли быть неисправности в системе подачи газа по трубам, либо произошла утечка из неисправного резервуара со сжиженным газом. К ликвидации последствий взрыва были привлечены более тысячи спасателей, сотрудников полиции, медиков и сотрудников других ведомств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате взрыва в трёхэтажном здании ресторана в городе Шэньян на северо-востоке Китая.