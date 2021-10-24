Новосибирск, , 07:43 — REGNUM Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров «в полном недоумении и глубоком возмущении фактом организации выставки об истории Берлинской стены, размещённой возле кинотеатра Победа». Об этом Панфёров сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Фотографии на стендах содержат прямой упрек в адрес СССР — авторы жалуются на «диктатуру» Советского Союза… Я, как гражданин изучающий историю своей страны, не могу уразуметь, как эта безнравственная выставка появилась в центре Новосибирска — города трудовой доблести. Почему позволили представителям Германии выставить эту «грязь» в отношении нашего государства? Немцы что, забыли, что у них 27 миллионов на совести?! Они забыли, как уничтожали наш народ, сжигали детей и глумились над гражданами нашей великой страны — Советского Союза? Я не могу понять, где было министерство культуры города и области, где была мэрия Новосибирска? Я беспредельно возмущён уровнем цинизма и гнусности тех, кто организовывал эту выставку. Убежден, что за проведение этой кощунственной выставки ответственны как представители Германии, так и новосибирские власти, допустившие её организацию в центре города. В качестве достойного ответа предлагаю мэрии Новосибирска провести выставку об ужасах фашизма», — написал парламентарий.

По данным редакции «НДН. Инфо», ранее возле новосибирского кинотеатра «Победа» германским консульством была организована выставка.

«Вблизи здания красовались стенды, рассказывающие о «диктатуре в СССР», причём с откровенным упрёком в адрес государства. И, следовательно, выставка вызвала неоднозначную реакцию среди горожан. Предполагалось, что экспозиция расскажет сибирякам о сооружении Берлинской стены, разделявшей социалистический мир от капиталистического после победы Советского союза над нацистской Германией. Однако этот факт создатели экспозиции преподнесли однобоко — как диктатуру Советской власти. Так и подписав один из архивных снимков: «Облик диктатуры. Советский танк на Потсдамер Платц в Берлине. Советская армия покидает казармы для подавления восстания», — рассказывает СМИ.

Отметим, что что в годы Великой Отечественной войны в кинотеатре «Победа» производились патроны для фронта.